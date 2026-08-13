Эконом-предложение за $1780: дебютировал электромотоцикл Avore с запасом хода 260 км (фото)

В Индии представили электрический мотоцикл Avore EX2S. Доступная модель обладает большим запасом хода — 260 км.

Новый Avore EX2S поступает в продажу на индийском рынке по цене от 169 999 рупий ($1780). Об этом сообщает сайт Electrek.

Электробайк Avore EX2S — третья модель от молодой компании, ставшая флагманом в её линейке. Мотоцикл создан, прежде всего, для города и довольно лёгкий – весит 157 кг. Это альтернатива 150-кубовым бензиновым моделям.

Запас хода электровелосипеда составляет 260 км

Avore EX2S оснащен достаточно мощным электродвигателем мощностью 14 л. с. (10 кВт). Максимальная скорость составляет 114 км/ч, а разгон до 40 км/ч занимает 2,8 с. Кроме того, имеется несколько различных режимов езды, а электрическая установка даже умеет имитировать переключение передач.

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Батарея емкостью 5 кВт·ч обеспечивает довольно приличный запас хода в 260 км. Быстрая (мощностью 1,5 кВт) зарядка от 20 до 80 % занимает 2 часа, а полная медленная — 4 часа.

Бюджетная модель получила цифровую приборную панель и навигацию

Хотя мотоцикл Avore EX2S недорогой, он оснащен светодиодными фарами, цифровой 7-дюймовой приборной панелью и навигатором. Также имеется USB-порт и Bluetooth для подключения смартфона.

Кстати, недавно в Индии появился еще более дешевый электромотоцикл по цене iPhone.

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