По цене iPhone: в Индии выпустили недорогой электромотоцикл (фото)

Индийский производитель мотоциклов Revolt Motors представил доступную электрическую модель RVX. Её запас хода составляет 160 км.

Цена Revolt RVX составляет 130 000 рупий ($1360), то есть электробайк стоит столько же, сколько iPhone 17. Об этом сообщает издание Autocar.

Запас хода Revolt RVX — 160 км

Новый Revolt RVX бросит вызов модели Oben Rorr Evo, которая на данный момент является самым дешевым электромотоциклом в мире. Это легкая (120 кг) молодежная модель для города, которая является альтернативой 125-кубовым бензиновым мотоциклам.

Revolt RVX отличается выразительным дизайном с яркими пластиковыми обтекателями. Мотоцикл оснащен светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью и Bluetooth.

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Электродвигатель Revolt RVX имеет номинальную мощность 5,4 к. с. (4 кВт) и пиковую — 7,2 к. с. (5,3 кВт). Крутящий момент составляет 50 Н∙м. Он способен развивать скорость 90 км/ч и разгоняться до 40 км/ч за 3,9 с. Предусмотрено несколько режимов работы силовой установки, в том числе — и реверс.

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Съемная батарея емкостью 3,24 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 160 км. Быстрая зарядка электробайка до 80 % занимает 1 час 20 минут. Торможение мотоцикла обеспечивают дисковые тормоза.

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