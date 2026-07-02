За ціною iPhone: в Індії випустили дешевий електричний мотоцикл (фото)

Індійський виробник мотоциклів Revolt Motors презентував доступну електричну модель RVX. Її запас ходу становить 160 км.

Ціна Revolt RVX становить 130 000 рупій ($1360), тобто електробайк коштує на рівні iPhone 17. Про нього розповідає видання Autocar.

Запас ходу Revolt RVX — 160 км

Новий Revolt RVX кине виклик моделі Oben Rorr Evo, яка наразі є найдешевшим електромотоциклом у світі. Це легка (120 кг) молодіжна модель для міста, яка є альтернативою 125-кубовим бензиновим байкам.

У Revolt RVX виразний дизайн із яскравими пластиковими обтікачами. Мотоцикл отримав світлодіодну оптику, цифровий щиток приладів та Bluetooth.

Важливо

Найшвидший у світі: унікальний паровий мотоцикл розігнався до сотні за 0,4 с (відео)

Електромотор Revolt RVX має номінальну потужність 5,4 к. с. (4 кВт) та пікову 7,2 к. с. (5,3 кВт). Крутний момент складає 50 Н∙м. Він здатен розвинути 90 км/год та розігнатися до 40 км/год за 3,9 с. Передбачено кілька режимів роботи силової установки, серед яких — і реверс.

Відео дня

Дешевий електробайк отримав цифровий щиток приладів

Знімна батарея ємністю 3,24 кВт∙год забезпечує запас ходу в 160 км. Швидка зарядка електробайка на 80% займає 1 годину 20 хвилин. Сповільнюють мотоцикл дискові гальма.

До речі, нещодавно на аукціон виставили унікальний мотоцикл із 8,0-літровим 500-сильним V10 від Dodge Viper.

Також Фокус розповідав про найпотужніший та найдорожчий мотоцикл Jawa.