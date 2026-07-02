За ціною iPhone: в Індії випустили дешевий електричний мотоцикл (фото)
Індійський виробник мотоциклів Revolt Motors презентував доступну електричну модель RVX. Її запас ходу становить 160 км.
Ціна Revolt RVX становить 130 000 рупій ($1360), тобто електробайк коштує на рівні iPhone 17. Про нього розповідає видання Autocar.
Новий Revolt RVX кине виклик моделі Oben Rorr Evo, яка наразі є найдешевшим електромотоциклом у світі. Це легка (120 кг) молодіжна модель для міста, яка є альтернативою 125-кубовим бензиновим байкам.
У Revolt RVX виразний дизайн із яскравими пластиковими обтікачами. Мотоцикл отримав світлодіодну оптику, цифровий щиток приладів та Bluetooth.Важливо
Електромотор Revolt RVX має номінальну потужність 5,4 к. с. (4 кВт) та пікову 7,2 к. с. (5,3 кВт). Крутний момент складає 50 Н∙м. Він здатен розвинути 90 км/год та розігнатися до 40 км/год за 3,9 с. Передбачено кілька режимів роботи силової установки, серед яких — і реверс.
Знімна батарея ємністю 3,24 кВт∙год забезпечує запас ходу в 160 км. Швидка зарядка електробайка на 80% займає 1 годину 20 хвилин. Сповільнюють мотоцикл дискові гальма.
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