Итальянский спортбайк за $6000 станет недорогой альтернативой Yamaha и Kawasaki (фото)

Новый Benelli Tornado 550 выходит на рынок. Итальянский спортбайк доступен по цене и неплохо оснащен.

Мотоцикл Benelli Tornado 550 поступает в продажу и в США будет стоить от 5999 долларов. Об этом сообщает сайт Ride apart.

Невысокая цена Benelli Tornado 550 обусловлена тем, что он производится в Китае. Итальянский бренд принадлежит китайской корпорации Qianjiang Motorcycle Group.

Benelli Tornado 550 оснащен 61-сильным двигателем

Новый Benelli Tornado 550 — недорогой спортивный мотоцикл начального уровня и недорогая альтернатива таким моделям, как Kawasaki Ninja 500 SE или Yamaha R7. Его масса составляет 198 кг.

Мотоцикл оснащен двухцилиндровым двигателем объемом 554 куб. см, развивающим мощность 61 к. с. при 8250 об/мин и крутящий момент 54 Н∙м при 5500 об/мин, а также 6-ступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость ограничена на отметке 175 км/ч.

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Хотя эта модель и доступна по цене, она неплохо оснащена. Спортбайк получил регулируемую подвеску Marzocchi и тормоза Brembo диаметром 320 мм с четырехпоршневыми суппортами. Он оснащен ABS и трэкшн-контролем.

В комплект входит цифровая приборная панель и точка доступа Wi-Fi

Кроме того, в комплектацию Benelli Tornado 550 входят светодиодная оптика и 5-дюймовая цифровая приборная панель. Также предусмотрены Wi-Fi и Bluetooth.

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