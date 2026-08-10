Італійський спортбайк за $6000 стане недорогою альтернативою Yamaha та Kawasaki (фото)

Новий Benelli Tornado 550 виходить на ринок. Італійський спортбайк доступний та непогано оснащений.

Мотоцикл Benelli Tornado 550 надходить у продаж і в США коштуватиме від 5999 доларів. Про це повідомляє сайт Ride apart.

Невисока ціна Benelli Tornado 550 обумовлена тим, що його виробляють у Китаї. Італійський бренд належить китайській корпорації Qianjiang Motorcycle Group.

Benelli Tornado 550 оснащений 61-сильним двигуном

Новий Benelli Tornado 550 — недорогий спортбайк початкового рівня та недорога альтернатива моделям на кшталт Kawasaki Ninja 500 SE чи Yamaha R7. Його маса складає 198 кг.

Мотоцикл оснащений 554-кубовим двоциліндровим двигуном на 61 к. с. при 8250 об/хв та 54 Н∙м при 5500 об/хв і 6-ступінчастою КПП. Максимальна швидкість обмежена на позначці 175 км/год.

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Хоча модель і доступна, вона непогано оснащена. Спортбайк отримав регульовану підвіску від Marzocchi та гальма Brembo діаметром 320 мм з чотирипоршневими супортами. У нього є ABS та трекшн-контроль.

Комплектація включає цифровий щиток приладів і точку Wi-Fi

Крім того, комплектація Benelli Tornado 550 включає діодну оптику та 5-дюймовий цифровий щиток приладів. Також передбачені Wi-Fi та Blueooth.

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