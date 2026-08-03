Запас ходу 320 км і максималка 98 км/год: у США створили потужний електровелосипед (фото)

Американський виробник електровелосипедів Aniioki представив флагманське сімейство A9 Pro Max. Нова модель потужна, розвиває майже 100 км/год і має великий запас ходу.

Новий Aniioki A9 Pro Max почали продавати у Північній Америці та Європі за ціною від $2899. Про це повідомляє сайт виробника.

Запас ходу Aniioki A9 Pro Max сягає 320 км

Aniioki A9 Pro Max — потужний електробайк, особливістю якого є одразу два мотори. У базовій моделі 2.0 вони на піку розвивають 8 к. с. (6 кВт) і дозволяють розвинути 72 км/год. У топовому варіанті GT максимальна потужність вже 9,5 к. с. (7 кВт) і максималка 98 км/год. При цьому залишається і педальний привід.

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Для електровелосипеда пропонують великі батареї ємністю 4,2 і 4,8 кВт∙год, а запас ходу сягає 320 км. Aniioki A9 Pro Max має посилену підвіску із амортизаторами на обох колесах, також доступні високопрофільні позашляхові шини. Сповільнюють його дискові гальма діаметром 300 мм із восьмипоршневими супортами спереду і ззаду.

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Максимальна швидкість електробайка — 98 км/год

Для потужної силової установки електричний велосипед отримав міцну алюмінієву раму товщиною до 4 мм. Він розрахований на навантаження до 180 кг. Оснащення включає діодну оптику та цифровий щиток приладів.

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