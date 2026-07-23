Сімейний варіант: у США випустили тримісний електровелосипед за $1800 (фото)

Американський виробник електробайків Radio Flyer презентував нову модель Viva Pro. Вона розрахована на сімейних велосипедистів.

Новий Flyer Viva Pro надійшов у продаж в США за ціною від 1700 доларів. Про сімейний електробайк розповіли на сайті Autoevolution.

Flyer Viva Pro позиціонують як "ультимативний електровелосипед для родини". Він має міцну раму, тому при масі 33 кг здатен витримувати навантаження в 141 кг.

Для електровелосипеда доступні комфортні дитячі сидіння та складний дах

У задній частині Flyer Viva Pro розмістили два місця для дітей. За доплату в 290 доларів там можна встановити зручніші крісла Thule а за $100 — розкладний дах. Також можна замовити різноманітні сумки для багажу. Стандартне оснащення включає діодну оптику, цифровий щиток приладів та USB-порт.

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Електромотор потужністю 1 к. с. (750 Вт) має чималий крутний момент у 85 Н∙м, аби справитися із навантаженням. Максимальна швидкість Flyer Viva Pro становить 32 км/год. Із батареєю ємністю 687 Вт∙год запас ходу складає 80 км.

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Комплектація включає цифровий щиток приладів та USB-порт

Електричний велосипед має посилену підвіску з ходом 70 мм спереду та гідравлічні дискові гальма діаметром 180 мм. Його шини (24-дюймові спереду та 20-дюймові ззаду) виготовлені з міцної гуми, яка стійка до проколів.

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