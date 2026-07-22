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Із камерою та системами безпеки: Volkswagen створив інноваційний електровелосипед (фото)

кемпер фольксваген
Volkswagen випустив електровелосипед за $3999 | Фото: Volkswagen

Volkswagen розширює свою лінійку електровелосипедів новою флагманською моделлю. Вона отримала цілий набір сучасних автомобільних технологій.

Новий електровелосипед Volkswagen невдовзі надійде в продаж за ціною від 3999 доларів. Про це повідомляє сайт Electrek.

електровелосипед Volkswagen
Електровелосипед Volkswagen здатен розвинути 25 км/год
Фото: Volkswagen

Інноваційний електробайк Volkswagen розробили спільно з виробником велосипедів n+. Його буквально наповнили сучасними технологіями.

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Зокрема, електровелосипед Volkswagen оснащений камерою заднього виду: зображення виводиться на цифровий щиток приладів. Вона ж контролює "сліпі" зони та сигналізує про інші транспортні засоби. Передбачена і супутникова навігація.

На екран виводиться зображення камери заднього виду
На екран виводиться зображення камери заднього виду
Фото: Volkswagen

Крім того, є можливість синхронізувати мультимедійну систему електровелосипеда зі смарт-окулярами, аби вони демонстрували зображення та попередження подібно до проєкційного дисплея автомобіля. Доступна й інтеграція з "розумним" шоломом.

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електробайк Volkswagen
Рама отримала діодне підсвічування
Фото: Volkswagen

Також електробайк Volkswagen оснастили світлодіодними смугами на рамі для більшої помітності. Електромотор Yamaha потужністю 0,34 к. с. (0,25 кВт) дозволяє розганятися до 25 км/год.

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