Із камерою та системами безпеки: Volkswagen створив інноваційний електровелосипед (фото)
Volkswagen розширює свою лінійку електровелосипедів новою флагманською моделлю. Вона отримала цілий набір сучасних автомобільних технологій.
Новий електровелосипед Volkswagen невдовзі надійде в продаж за ціною від 3999 доларів. Про це повідомляє сайт Electrek.
Інноваційний електробайк Volkswagen розробили спільно з виробником велосипедів n+. Його буквально наповнили сучасними технологіями.Важливо
Зокрема, електровелосипед Volkswagen оснащений камерою заднього виду: зображення виводиться на цифровий щиток приладів. Вона ж контролює "сліпі" зони та сигналізує про інші транспортні засоби. Передбачена і супутникова навігація.
Крім того, є можливість синхронізувати мультимедійну систему електровелосипеда зі смарт-окулярами, аби вони демонстрували зображення та попередження подібно до проєкційного дисплея автомобіля. Доступна й інтеграція з "розумним" шоломом.
Також електробайк Volkswagen оснастили світлодіодними смугами на рамі для більшої помітності. Електромотор Yamaha потужністю 0,34 к. с. (0,25 кВт) дозволяє розганятися до 25 км/год.
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