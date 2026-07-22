С камерой и системами безопасности: Volkswagen создал инновационный электровелосипед (фото)

Volkswagen расширяет свою линейку электровелосипедов новой флагманской моделью. Она оснащена целым набором современных автомобильных технологий.

Новый электровелосипед Volkswagen вскоре поступит в продажу по цене от 3999 долларов. Об этом сообщает сайт Electrek.

Электровелосипед Volkswagen способен развивать скорость до 25 км/ч Фото: Volkswagen

Инновационный электробайк Volkswagen был разработан совместно с производителем велосипедов n+. Его буквально наполнили современными технологиями.

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В частности, электровелосипед Volkswagen оснащен камерой заднего вида: изображение выводится на цифровую приборную панель. Она же контролирует "слепые" зоны и сигнализирует о приближении других транспортных средств. Предусмотрена также спутниковая навигация.

На экран выводится изображение с камеры заднего вида Фото: Volkswagen

Кроме того, есть возможность синхронизировать мультимедийную систему электровелосипеда со смарт-очками, чтобы они отображали изображения и предупреждения, как проекционный дисплей автомобиля. Также доступна интеграция с "умным" шлемом.

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Рама получила диодную подсветку Фото: Volkswagen

Кроме того, электробайк Volkswagen оснастили светодиодными полосами на раме для большей заметности. Электродвигатель Yamaha мощностью 0,34 к. с. (0,25 кВт) позволяет разгоняться до 25 км/ч.

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