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Honda выпустит на рынок недорогой электроскутер по цене ноутбука (фото)

электросамокат Honda UC3
Honda UC3 будет стоить примерно 1100 долларов | Фото: Honda

Новая Honda UC3 готовится к выходу на мировой рынок. Доступный электроскутер имеет запас хода более 120 км.

В сентябре на крупном предприятии во Вьетнаме начнётся производство Honda UC3, откуда скутер будет экспортироваться в другие страны. Об этом сообщает сайт Ride apart.

Ориентировочная цена Honda UC3 составит примерно 1100–1150 долларов — на уровне современных ноутбуков. Разработчики надеются, что эта модель станет современным аналогом легендарного мопеда Honda Super Cub, тираж которого превысил 100 миллионов экземпляров.

Honda UC3
Запас хода электроскутера составляет 122 км
Фото: Honda

Электробайк Honda UC3 — альтернатива 110-кубовым бензиновым скутерам. Он отличается оригинальным дизайном с удлиненной фарой.

Электроскутер Honda UC3 оснащен двигателем мощностью 8 л. с. (6 кВт), расположенным в заднем колесе. Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея обеспечивает запас хода 122 км.

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Быстрая зарядка электробайка (мощностью 1,2 кВт) до 20–80 % занимает 2 часа. Полная же зарядка током мощностью 450 Вт займет 9 часов. Новая Honda UC3 оснащена также функцией рекуперации энергии при торможении.

Кстати, недавно в Украину доставили новейший мощный электрокроссовер от Honda и General Motors.

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