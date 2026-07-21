Honda выпустит на рынок недорогой электроскутер по цене ноутбука (фото)
Новая Honda UC3 готовится к выходу на мировой рынок. Доступный электроскутер имеет запас хода более 120 км.
В сентябре на крупном предприятии во Вьетнаме начнётся производство Honda UC3, откуда скутер будет экспортироваться в другие страны. Об этом сообщает сайт Ride apart.
Ориентировочная цена Honda UC3 составит примерно 1100–1150 долларов — на уровне современных ноутбуков. Разработчики надеются, что эта модель станет современным аналогом легендарного мопеда Honda Super Cub, тираж которого превысил 100 миллионов экземпляров.
Электробайк Honda UC3 — альтернатива 110-кубовым бензиновым скутерам. Он отличается оригинальным дизайном с удлиненной фарой.
Электроскутер Honda UC3 оснащен двигателем мощностью 8 л. с. (6 кВт), расположенным в заднем колесе. Литий-железо-фосфатная (LFP) батарея обеспечивает запас хода 122 км.
Быстрая зарядка электробайка (мощностью 1,2 кВт) до 20–80 % занимает 2 часа. Полная же зарядка током мощностью 450 Вт займет 9 часов. Новая Honda UC3 оснащена также функцией рекуперации энергии при торможении.
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