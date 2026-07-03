Первый электромотоцикл Honda выходит на европейский рынок (фото)

Новая Honda WN7 появилась в Европе. Первый электрический мотоцикл этой марки имеет запас хода 140 км.

Электробайк начали поставлять на европейский рынок, и он уже доступен в Великобритании. Цена Honda WN7 составляет 12 999 фунтов стерлингов ($17 400). О мотоцикле рассказали на сайте японского производителя.

Запас хода Honda WN7 составляет 140 км Фото: Honda

Новая Honda WN7 — первый электромотоцикл в линейке японского бренда (до этого компания выпускала только электроскутеры). Мотоцикл класса naked отличается агрессивным угловатым дизайном. У него нет рамы, а батарея является частью силового каркаса кузова. Масса Honda WN7 — 217 кг.

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Мотоцикл Honda WN7 оснащен электродвигателем мощностью 67 к.с. и крутящим моментом 100 Н∙м, а его максимальная скорость составляет 130 км/ч. Силовая установка имеет несколько режимов работы. Кроме того, ожидается появление более доступной версии Honda WN7 мощностью 15 сил.

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В комплект входит цифровая приборная панель Фото: Honda

Батарея емкостью 9,3 кВт·ч обеспечивает запас хода 140 км. Быстрая зарядка с 20% до 80% (порт CCS2) занимает 30 минут, а полная медленная — примерно 3 часа. В комплектацию входят 5-дюймовая цифровая приборная панель и рекуперативное торможение.

Кстати, недавно был представлен доступный электромотоцикл по цене iPhone.

Кроме того, Фокус рассказывал о недорогом городском автомобиле Honda за 10 800 долларов.