Первый электромотоцикл Honda выходит на европейский рынок (фото)
Новая Honda WN7 появилась в Европе. Первый электрический мотоцикл этой марки имеет запас хода 140 км.
Электробайк начали поставлять на европейский рынок, и он уже доступен в Великобритании. Цена Honda WN7 составляет 12 999 фунтов стерлингов ($17 400). О мотоцикле рассказали на сайте японского производителя.
Новая Honda WN7 — первый электромотоцикл в линейке японского бренда (до этого компания выпускала только электроскутеры). Мотоцикл класса naked отличается агрессивным угловатым дизайном. У него нет рамы, а батарея является частью силового каркаса кузова. Масса Honda WN7 — 217 кг.Важно
Мотоцикл Honda WN7 оснащен электродвигателем мощностью 67 к.с. и крутящим моментом 100 Н∙м, а его максимальная скорость составляет 130 км/ч. Силовая установка имеет несколько режимов работы. Кроме того, ожидается появление более доступной версии Honda WN7 мощностью 15 сил.
Батарея емкостью 9,3 кВт·ч обеспечивает запас хода 140 км. Быстрая зарядка с 20% до 80% (порт CCS2) занимает 30 минут, а полная медленная — примерно 3 часа. В комплектацию входят 5-дюймовая цифровая приборная панель и рекуперативное торможение.
Кстати, недавно был представлен доступный электромотоцикл по цене iPhone.
Кроме того, Фокус рассказывал о недорогом городском автомобиле Honda за 10 800 долларов.