Перший електромотоцикл Honda виходить на європейський ринок (фото)

Нова Honda WN7 з'явилася в Європі. Перший електричний мотоцикл марки має запас ходу 140 км.

Електробайк почали постачали на європейський ринок і він вже доступний у Великій Британії. Ціна Honda WN7 становить 12 999 фунтів стерлінгів ($17 400). Про мотоцикл розповіли на сайті японського виробника.

Запас ходу Honda WN7 становить 140 км Фото: Honda

Нова Honda WN7 — перший електромотоцикл у лінійці японського бренду (до цього компанія випускала тільки електроскутери). Байк класу naked вирізняється агресивним гранчастим дизайном. Він не має рами, а батарея є частиною силового каркаса кузова. Маса Honda WN7 — 217 кг.

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Мотоцикл Honda WN7 оснащений електромотором на 67 к.с. і 100 Н∙м, а його максимальна швидкість складає 130 км/год. Силова установка має кілька режимів роботи. Крім того, очікується доступніший варіант Honda WN7 потужністю 15 сил.

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Комплектація включає цифровий щиток приладів Фото: Honda

Батарея ємністю 9,3 кВт∙год забезпечує запас ходу 140 км. Швидка зарядка з 20% до 80% (порт CCS2) займає 30 хвилин, а повна повільна – приблизно 3 години. Комплектація включає 5-дюймовий цифровий щиток приладів і гальмівну рекуперацію.

До речі, нещодавно презентували доступний електромотоцикл за ціною iPhone.

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