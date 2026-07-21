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Honda виведе на ринок недорогий електроскутер за ціною ноутбука (фото)

електроскутер Honda UC3
Honda UC3 коштуватиме приблизно $1100 | Фото: Honda

Нова Honda UC3 готується до виходу на глобальний ринок. Доступний електроскутер має запас ходу понад 120 км.

У вересні стартує виробництво Honda UC3 на крупному підприємстві у В'єтнамі, звідки скутер експортуватимуть в інші країни. Про це повідомляє сайт Ride apart.

Орієнтовна ціна Honda UC3 складе приблизно 1100-1150 доларів — на рівні сучасних ноутбуків. Розробники сподіваються, що модель може стати сучасним аналогом легендарного мопеда Honda Super Cub, який розійшовся накладом у понад 100 мільйонів екземплярів.

Honda UC3
Запас ходу електроскутера становить 122 км
Фото: Honda

Електробайк Honda UC3 — альтернатива 110-кубовим бензиновим скутерам. Він вирізняється оригінальним дизайном із продовгуватою фарою.

Електричний скутер Honda UC3 оснащений мотором потужністю 8 к. с. (6 кВт), який розташований у задньому колесі. Літій-залізо-фосфатна (LFP) батарея забезпечує запас ходу 122 км.

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Швидка зарядка електробайка (потужністю 1,2 кВт) на 20-80% займає 2 години. Повна ж зарядка струмом на 450 Вт триватиме 9 годин. Нова Honda UC3 оснащена і функцією гальмівної рекуперації.

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