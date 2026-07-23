Семейный вариант: в США выпустили трехместный электровелосипед за $1800 (фото)

Американский производитель электробайков Radio Flyer представил новую модель Viva Pro. Она предназначена для семейных велосипедистов.

Новый Flyer Viva Pro поступил в продажу в США по цене от 1700 долларов. Об этом семейном электробайке рассказали на сайте Autoevolution.

Flyer Viva Pro позиционируется как "ультимативный электровелосипед для семьи". Он имеет прочную раму, поэтому при массе 33 кг способен выдерживать нагрузку в 141 кг.

Для электровелосипеда доступны удобные детские сиденья и складной козырек

В задней части Flyer Viva Pro предусмотрено два места для детей. За доплату в 290 долларов туда можно установить более удобные кресла Thule, а за 100 долларов — откидную крышу. Также можно заказать различные сумки для багажа. Стандартная комплектация включает светодиодную оптику, цифровой щиток приборов и USB-порт.

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Электродвигатель мощностью 1 л. с. (750 Вт) обладает значительным крутящим моментом в 85 Н∙м, что позволяет ему справляться с нагрузкой. Максимальная скорость Flyer Viva Pro составляет 32 км/ч. С батареей ёмкостью 687 Вт∙ч запас хода составляет 80 км.

В комплект входит цифровая приборная панель и USB-порт

Электровелосипед оснащён усиленной подвеской с ходом 70 мм спереди и гидравлическими дисковыми тормозами диаметром 180 мм. Его шины (24-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади) изготовлены из прочной резины, устойчивой к проколам.

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