Ексклюзив для ЗСУ: в Україні вироблятимуть унікальний повнопривідний електробайк
У ЗСУ з'явиться інноваційний електромотоцикл МУЛ.Е із повним приводом. Він швидкісний, безшумний та має гарну прохідність.
Український електробайк МУЛ.Е пройшов кодифікацію в Міністерстві оборони та вже допущений до експлуатації в ЗСУ. Про це повідомляється на сайті міністерства.
Електричний мотоцикл МУЛ.Е розробили на українському підприємстві на запит військових. Він призначений для перевезення особового складу, поранених та вантажів і пристосований до експлуатації на бездоріжжі.
МУЛ.Е має нетипове повнопривідне компонування (2Х2) з окремими електромоторами на обох колесах. Оскільки двигуни працюють незалежно, то це підвищує живучість конструкції.Важливо
Зазначається, що український електромотоцикл малопомітний, безшумний та швидкий, а заряду його батареї вистачає на 100 км пробігу. Після цього продовжити рух дозволяє бензиновий генератор.
Широкі шини МУЛ.Е дозволяють рухатися бездоріжжям, а ще створюють низький тиск на ґрунт. Саме тому електробайк не активує більшість мін, призначених для ураження автомобільної чи броньованої техніки.
Крім того, електробайк здатен буксирувати причіп, а також виконувати роль повербанка — бути джерелом електроенергії для підзарядки різноманітних приладів та забезпечення енергоживлення підрозділів у польових умовах.
До речі, раніше в Україні почали виробляти потужні броньовані квадроцикли для ЗСУ.
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