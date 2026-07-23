Эксклюзив для ВСУ: в Украине будут производить уникальный полноприводный электробайк
В ВСУ появится инновационный электромотоцикл МУЛ.Е с полным приводом. Он скоростной, бесшумный и обладает хорошей проходимостью.
Украинский электробайк МУЛ.Е прошел сертификацию в Министерстве обороны и уже допущен к эксплуатации в ВСУ. Об этом сообщается на сайте министерства.
Электрический мотоцикл МУЛ.Е был разработан на украинском предприятии по заказу военных. Он предназначен для перевозки личного состава, раненых и грузов и приспособлен для эксплуатации в условиях бездорожья.
МУЛ.Е имеет нестандартную полноприводную компоновку (2×2) с отдельными электромоторами на обоих колесах. Поскольку двигатели работают независимо друг от друга, это повышает надежность конструкции.Важно
Отмечается, что украинский электромотоцикл незаметен, бесшумен и быстр, а заряда его батареи хватает на 100 км пробега. После этого продолжить движение позволяет бензиновый генератор.
Широкие шины МУЛ.Е позволяют передвигаться по бездорожью, а также обеспечивают низкое давление на грунт. Именно поэтому электробайк не активирует большинство мин, предназначенных для поражения автомобильной или бронированной техники.
Кроме того, электробайк способен буксировать прицеп, а также выполнять роль внешнего аккумулятора — служить источником электроэнергии для подзарядки различных устройств и обеспечения энергоснабжения подразделений в полевых условиях.
Кстати, недавно в Украине начали производить мощные бронированные квадроциклы для ВСУ.
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