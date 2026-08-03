Запас хода 320 км и максималка 98 км/ч: в США создан мощный электровелосипед (фото)

Американский производитель электровелосипедов Aniioki представил флагманское семейство A9 Pro Max. Новая модель мощная, развивает почти 100 км/ч и имеет большой запас хода.

Новый Aniioki A9 Pro Max начал продавать в Северной Америке и Европе по цене от $2899. Об этом сообщает сайт производителя.

Запас хода Aniioki A9 Pro Max достигает 320 км.

Aniioki A9 Pro Max – мощный электробайк, особенностью которого является сразу два мотора. В базовой модели 2.0 они на пике развивают 8 л. (6 кВт) и позволяют развить 72 км/ч. В топовом варианте GT максимальная мощность уже 9,5 л. с. (7 кВт) и максималка 98 км/ч. При этом остается и педальный привод.

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Для электровелосипеда предлагают большие батареи емкостью 4,2 и 4,8 кВт∙ч, а запас хода достигает 320 км. Aniioki A9 Pro Max имеет усиленную подвеску с амортизаторами на обоих колесах, а также высокопрофильные внедорожные шины. Замедляют его дисковые тормоза диаметром 300 мм с восьмипоршневыми суппортами спереди и сзади.

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Для мощной силовой установки электрический велосипед получил крепкую алюминиевую раму толщиной до 4 мм. Он рассчитан на погрузку до 180 кг. Оснащение включает в себя диодную оптику и цифровой щиток приборов.

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