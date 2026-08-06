У стилі аніме: в Іспанії створили футуристичний електробайк із запасом ходу 225 км (фото)

Іспанський стартап Real Motors запускає у виробництво електричний спортбайк Project Ares. Він вирізняється нетиповою авангардною зовнішністю та має запас ходу 225 км.

Новий Project Ares продемонструють на виставці EICMA Milan 2026. Подробиці новинки розкрили на сайті Gear Patrol.

Мотоцикл вирізняється незвичним дизайном

Електробайк Project Ares майже не змінився порівняно з передсерійним концептом 2024 року. Розробники стверджують, що надихалися класичними британськими кафе-рейсерами 60-х, а також стилістикою японських аніме.

Дизайн Project Ares вийшов авангардним і мотоцикл цілком міг би стати героєм фантастичного аніме. Низький одномісний байк вирізняється роздутими формами та має крупну прямокутну фару і компактний цифровий щиток приладів.

Project Ares оснастили 102-сильним електромотором

Електричний мотоцикл оснащений мотором потужністю 102 к. с. (75 кВт) і важить 215 кг. Максимальна швидкість обмежена на позначці 193 км/год.

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На вибір пропонують батареї ємністю 12 та 15 кВт∙год. Запас ходу Project Ares сягає 225 км.

Запас ходу Project Ares становить 225 км

Усього планують виготовити 250 електромотоциклів. Першу версію Founder’s Edition за $19 000 вже розкупили і тепер у продажу варіант Lot 01 за 20 000 доларів. Мотоцикли почнуть постачати замовникам із першого кварталу 2027 року.

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