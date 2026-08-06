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В стиле аниме: в Испании создали футуристический электробайк с запасом хода 225 км (фото)

мотоцикл Ares
Project Ares — необычный электрический спортбайк

Испанский стартап Real Motors запускает в производство электрический спортбайк Project Ares. Он отличается нетипичным авангардным дизайном и имеет запас хода 225 км.

Новый Project Ares будет представлен на выставке EICMA Milan 2026. Подробности о новинке опубликованы на сайте Gear Patrol.

мотоцикл Project Ares
Мотоцикл отличается необычным дизайном

Электробайк Project Ares практически не изменился по сравнению с предсерийным концептом 2024 года. Разработчики утверждают, что черпали вдохновение в классических британских кафе-рейсерах 60-х годов, а также в стилистике японского аниме.

Дизайн Project Ares получился авангардным, и мотоцикл вполне мог бы стать героем фантастического аниме. Низкий одноместный байк отличается выпуклыми формами, а также имеет крупную прямоугольную фару и компактный цифровой приборный щиток.

электробайк Ares
Project Ares оснастили 102-сильным электродвигателем

Электрический мотоцикл оснащен двигателем мощностью 102 к. с. (75 кВт) и весит 215 кг. Максимальная скорость ограничена на отметке 193 км/ч.

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На выбор предлагаются аккумуляторы емкостью 12 и 15 кВт·ч. Запас хода Project Ares составляет 225 км.

Project Ares
Запас хода Project Ares составляет 225 км

Всего планируется выпустить 250 электромотоциклов. Первая версия Founder’s Edition по цене 19 000 долларов уже распродана, и теперь в продаже доступна версия Lot 01 по цене 20 000 долларов. Мотоциклы начнут поставлять заказчикам с первого квартала 2027 года.

Кстати, на европейский рынок выходит первый электрический мотоцикл Honda.

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