В стиле аниме: в Испании создали футуристический электробайк с запасом хода 225 км (фото)
Испанский стартап Real Motors запускает в производство электрический спортбайк Project Ares. Он отличается нетипичным авангардным дизайном и имеет запас хода 225 км.
Новый Project Ares будет представлен на выставке EICMA Milan 2026. Подробности о новинке опубликованы на сайте Gear Patrol.
Электробайк Project Ares практически не изменился по сравнению с предсерийным концептом 2024 года. Разработчики утверждают, что черпали вдохновение в классических британских кафе-рейсерах 60-х годов, а также в стилистике японского аниме.
Дизайн Project Ares получился авангардным, и мотоцикл вполне мог бы стать героем фантастического аниме. Низкий одноместный байк отличается выпуклыми формами, а также имеет крупную прямоугольную фару и компактный цифровой приборный щиток.
Электрический мотоцикл оснащен двигателем мощностью 102 к. с. (75 кВт) и весит 215 кг. Максимальная скорость ограничена на отметке 193 км/ч.
На выбор предлагаются аккумуляторы емкостью 12 и 15 кВт·ч. Запас хода Project Ares составляет 225 км.
Всего планируется выпустить 250 электромотоциклов. Первая версия Founder’s Edition по цене 19 000 долларов уже распродана, и теперь в продаже доступна версия Lot 01 по цене 20 000 долларов. Мотоциклы начнут поставлять заказчикам с первого квартала 2027 года.
Кстати, на европейский рынок выходит первый электрический мотоцикл Honda.
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