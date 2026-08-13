Економпропозиція за $1780: дебютував електромотоцикл Avore із запасом ходу 260 км (фото)

В Індії презентували електричний мотоцикл Avore EX2S. Доступна модель має великий запас ходу в 260 км.

Новий Avore EX2S надходить у продаж на індійському ринку за ціною від 169 999 рупій ($1780). Про це повідомляє сайт Electrek.

Електробайк Avore EX2S – третя модель від молодої компанії, яка стала флагманом у її лінійці. Мотоцикл створений, передусім, для міста і доволі легкий – важить 157 кг. Це альтернатива 150-кубовим бензиновим моделям.

Запас ходу електробайка сягає 260 км

Avore EX2S оснастили досить потужним електромотором на 14 к. с. (10 кВт). Максимальна швидкість становить 114 км/год, а розгін до 40 км/год займає 2,8 с. Крім того, є кілька різних режимів їзди і електрична установка навіть вміє імітувати перемикання передач.

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Батарея ємністю 5 кВт∙год забезпечує доволі непоганий запас ходу в 260 км. Швидка (потужністю 1,5 кВт) зарядка на 20-80% займає 2 години, а повна повільна – 4 години.

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Бюджетна модель отримала цифровий щиток приладів та навігацію

Хоча мотоцикл Avore EX2S недорогий, він отримав світлодіодні фари цифровий 7-дюймовий щиток приладів та навігацію. Також є USB-порт та Bluetooth для підключення смартфона.

Між іншим, нещодавно в Індії дебютував ще дешевший електромотоцикл за ціною iPhone.

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