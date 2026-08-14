Не має бензобака: незвичний 116-річний мотоцикл продали за ціною "Гелендвагена" (фото)

У Каліфорнії на аукціоні продали вінтажний мотоцикл Pierce Four 1910 року. За раритет заплатили 150 000 доларів.

Мотоцикл продали за ціною Mercedes G-Class, оскільки це надзвичайно рідкісна і нестандартна модель. Про неї розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Мотоцикл не має традиційного бензобака Фото: RM Sotheby's

Американська компанія Pierce Arrow відома своїми розкішними авто та навіть випускала будинки на колесах, проте починала з велосипедів та мотоциклів. Модель Pierce Four розійшлася накладом менш ніж 500 одиниць і була доволі дорогою — коштувала 400 доларів, тобто майже на рівні доступного автомобіля Ford T.

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Pierce Four став першим американським мотоциклом із чотирициліндровим двигуном. Цей 696-кубовий мотор розвивав 7 к. с. і дозволяв розганятися до 96 км/год. До того ж, четвірка працювала дуже плавно, тому Pierce Four рекламували як мотоцикл без вібрацій.

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А ще мотоцикл Pierce Four не мав традиційного бензобака — ємності з пальним розмістили усередині товстої трубчастої рами.

Pierce Four став першим чотирициліндровим мотоциклом зі США Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей Pierce Four був експонатом музею Петерсена в Каліфорнії, а пізніше його викупив до своєї колекції власник газети Los Angeles Times Отіс Чендлер. Після його смерті в 2006 році байк купили колекціонери Сем і Емілі Манн, які й володіли ним до наших днів. Мотоцикл відреставрований до ідеального стану.

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