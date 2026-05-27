Від творців американських Rolls-Royce: на продаж виставили люксовий автодім 30-х (фото)
У США на аукціон виставили дім на колесах Pierce Arrow 1937 року. У нього розкішний салон та інноваційна конструкція.
Автодім Pierce Arrow Travelodge Model C оцінили в 36 тис. доларів. Про нього розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.
Американський автовиробник Pierce Arrow прославився своїми вантажівками та розкішними легковими моделями, які конкурували з Rolls-Royce, Cadillac і Packard. Утім, невеликими партіями випускали і будинки на колесах.
Pierce Arrow створили кілька моделей причепів-кемперів, які не були масовими. Зокрема, відомо, що компактних 4,14-метрових Travelodge Model C із 1936 по 1938 рік виготовили, за різними даними, від 450 до 520.
Для свого часу автодім Pierce Arrow був доволі інноваційним. Його кузовні панелі виготовлені з алюмінію, підвіска незалежна, а гальма мають гідропідсилювач.
Інтер’єр Pierce Arrow Travelodge Model C оздоблений натуральним деревом. Усередині встановлені м’які дивани, шафи та стіл.
Крім того, є дзеркало, а для опалення встановлено пічку-буржуйку. На кухні є раковина з баком для води та навіть газова плита з оригінальним мідним балоном. У 2024 році дім на колесах пройшов реставрацію.
