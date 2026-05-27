От создателей американских Rolls-Royce: на продажу выставили люксовый автодом 30-х (фото)

В США на аукцион выставили дом на колесах Pierce Arrow 1937 года. У него роскошный салон и инновационная конструкция.

Автодом Pierce Arrow Travelodge Model C оценили в 36 тыс. долларов. О нем рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Интерьер отделан деревом Фото: Bring a Trailer

Американский автопроизводитель Pierce Arrow прославился своими грузовиками и роскошными легковыми моделями, которые конкурировали с Rolls-Royce, Cadillac и Packard. Впрочем, небольшими партиями выпускали и дома на колесах.

Pierce Arrow создали несколько моделей прицепов-кемперов, которые не были массовыми. В частности, известно, что компактных 4,14-метровых Travelodge Model C с 1936 по 1938 год изготовили, по разным данным, от 450 до 520.

Внутри установлены диваны и раковина Фото: Bring a Trailer

Для своего времени автодом Pierce Arrow был довольно инновационным. Его кузовные панели изготовлены из алюминия, подвеска независимая, а тормоза имеют гидроусилитель.

Відео дня

Важно

Квартира на колесах: как выглядит роскошный 12-метровый автодом от Highland Ridge RV (видео)

Интерьер Pierce Arrow Travelodge Model C отделан натуральным деревом. Внутри установлены мягкие диваны, шкафы и стол.

Автодом оснащен газовой плитой с медным баллоном Фото: Bring a Trailer

Кроме того, есть зеркало, а для отопления установлена печка-буржуйка. На кухне есть раковина с баком для воды и даже газовая плита с оригинальным медным баллоном. В 2024 году дом на колесах прошел реставрацию.

Ранее Фокус рассказывал о самодельном деревянном автодоме с джакузи.

Также мы сообщали, что роскошный электрокар BYD продали за 700 000 евро.