Старовинні розкішні авто від українських дизайнерів пішли з молотка за $9 мільйонів (фото)

У США на аукціоні продали вінтажні кабріолети Mercedes-Benz 1928 року та Packard 1934 року. Обидва авто створені українцями.

За два старовинних авто заплатили понад 9 мільйонів доларів. Їх подробиці розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Mercedes-Benz 680 S Torpedo Sport Cannes Saouthcik

Кабріолет Mercedes 680 S 1928 року продали за 4 955 000 доларів. Таких авто виготовили тільки 12, а їх дизайн розробив виходець із України Яків або Жак Савчик. У юному віці він емігрував до Франції й згодом відкрив у передмісті Парижа кузовне ательє Saoutchik.

Mercedes 680 S продали за $4,9 мільйона Фото: RM Sotheby's

Яків Савчик зазвичай працював із преміальними брендами — окрім Mercedes, його кузови отримували Rolls-Royce, Hispano-Suiza, Bentley, Pegaso. Дизайнер був прихильником екстравагантних нестандартних рішень. Про його роботи можна дізнатися зі статті Фокусу.

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Mercedes 680 S Torpedo Sport Cannes вирізняється елегантним дизайном та отримав інноваційний м'який дах, який повністю ховався в кузов. Його салон оздобили шкірою варана. 6,8-літрова компресорна шістка на 180 сил дозволяє розвивати 175 км/год.

Салон оздоблений шкірою варана Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей Mercedes 680 S Saoutchik створили для французького графа Олів’є де Ріво. Пізніше він зберігався у приватних колекціях, а в 2019 році пройшов реставрацію.

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Packard Twelve Individual Custom Sport Phaeton

Фаетон Packard Twelve 1934 року пішов із молотка за 4 295 000 доларів. Цих авто випустили 5, а обтічний кузов для них розробив стиліст ательє LeBaron граф Олексій Сахновський зі шляхетного українського роду. Його мати була онукою цукрозаводчика Терещенка, а батько — нащадком гетьмана Павла Полуботка та Миколи Гоголя.

Фаетон Packard Twelve LeBaron має два лобових скла Фото: RM Sotheby's

У 1918 році Олексій Сахновський емігрував із Києва і згодом став автодизайнером та працював у США. Він надавав перевагу авангардним аеродинамічним формам.

Дизайн авто розробив граф Олексій Сахновський із Києва Фото: RM Sotheby's

Packard Twelve LeBaron має стрімкий силует і два лобових скла, а 7,3-літровий 160-сильний V12 розганяє його до 161 км/год.

Авто реставрували в 1975 році, але воно в гарному стані Фото: RM Sotheby's

Фаетон у 1934 році придбав американський авіатор, а у 60-х він опинився в одній із найбільших автоколекцій світу, яку зібрав Вільям Харра. Авто реставрували ще в 1975 році, проте воно в гарному стані.

До речі, нещодавно в США виявили покинуте авто 1940 року з дизайном від Олексія Сахновського.

Також Фокус писав, що на цьому аукціоні мотоцикл 1910 року без бензобака продали за $150 000.