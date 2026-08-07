У США в старому сараї виявили рідкісне авто 1940 року, створене українцем (відео)

У США повернули до життя покинутий Nash Ambassador 1940 року. Раритетне авто розроблене українським дизайнером.

Седан Nash Ambassador знайшли у сараї в Нью-Йорку, де він стояв із 80-х років. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі Automotive AZ Rancher.

Власник розповів, що автомобіль тривалий час не експлуатувався, проте його вдалося завести. Поки що замінили всі робочі рідини та змастили ходову.

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Кузов Nash Ambassador у гарному стані, адже у 80-х авто перефарбували. А от салон потребує реставрації, бо оздоблення зношене і пошкоджене мишами.

Дизайн авто розробив українець Олексій Сахновський Фото: скриншот / YouTube

Nash Ambassador — доволі рідкісна і призабута модель, яка для свого часу була авангардною. Оригінальний обтічний дизайн авто розробив стиліст граф Олексій Сахновський із Києва. Нащадок Терещенків, Гоголя та гетьмана Полуботка емігрував у 1918 році, переїхав до США і став автодизайнером. Про його життя та інші роботи можна дізнатися зі статті Фокусу.

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Салон Nash Ambassador потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Роботи Олексія Сахновського вирізняються сміливими рішеннями та аеродинамічними формами. Зокрема, дизайн передньої частини Nash Ambassador нагадує "ніс" корабля.

Рядна 3,8-літрова шістка має по дві свічки на циліндр Фото: скриншот / YouTube

Крім того, Nash Ambassador став одним із перших авто у світі з системою вентиляції. Його 3,8-літрова рядна шістка на 105 сил має по дві свічі запалювання на циліндр, а незалежну передню підвіску розробили спільно з Lancia.

До речі, на аукціон виставили ексклюзивний кабріолет Packard 1934 року з дизайном від Олексія Сахновського. Його оцінили в 4-5 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав про велику занедбану колекцію рідкісних ретроавто на старому складі.