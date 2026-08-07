У США в старому сараї виявили рідкісне авто 1940 року, створене українцем (відео)
У США повернули до життя покинутий Nash Ambassador 1940 року. Раритетне авто розроблене українським дизайнером.
Седан Nash Ambassador знайшли у сараї в Нью-Йорку, де він стояв із 80-х років. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі Automotive AZ Rancher.
Власник розповів, що автомобіль тривалий час не експлуатувався, проте його вдалося завести. Поки що замінили всі робочі рідини та змастили ходову.Важливо
Кузов Nash Ambassador у гарному стані, адже у 80-х авто перефарбували. А от салон потребує реставрації, бо оздоблення зношене і пошкоджене мишами.
Nash Ambassador — доволі рідкісна і призабута модель, яка для свого часу була авангардною. Оригінальний обтічний дизайн авто розробив стиліст граф Олексій Сахновський із Києва. Нащадок Терещенків, Гоголя та гетьмана Полуботка емігрував у 1918 році, переїхав до США і став автодизайнером. Про його життя та інші роботи можна дізнатися зі статті Фокусу.
Роботи Олексія Сахновського вирізняються сміливими рішеннями та аеродинамічними формами. Зокрема, дизайн передньої частини Nash Ambassador нагадує "ніс" корабля.
Крім того, Nash Ambassador став одним із перших авто у світі з системою вентиляції. Його 3,8-літрова рядна шістка на 105 сил має по дві свічі запалювання на циліндр, а незалежну передню підвіску розробили спільно з Lancia.
До речі, на аукціон виставили ексклюзивний кабріолет Packard 1934 року з дизайном від Олексія Сахновського. Його оцінили в 4-5 мільйонів доларів.
Також Фокус розповідав про велику занедбану колекцію рідкісних ретроавто на старому складі.