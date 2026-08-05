Раритети на старому складі: виявлено велику занедбану колекцію рідкісних ретроавто (відео)

У США виявили чималу занедбану колекцію автомобілів. Старовинні моделі не один рік припадають пилом на складі.

Покинуті авто виявили в американському штаті Вісконсин. Їх показали у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

У колекції зібрали американські автомобілі 40-80-х років. Частина із них були машинами безпеки в різноманітних перегонах (їх випускали лімітованими серіями). Серед них – Ford Mustang 1964 року, Oldsmobile Calais 1985 та одразу три Studebaker – Champion 1940 року, Commander 1952 року та Lark 1962.

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Крім того, на складі стоять унікальний прототип кабріолета Buick Riviera 1983 року та один із 1277 випущених Kaiser Dragon 1953 року. Поруч — передньопривідне купе Oldsmobile Toronado і два кабріолети Ford Fairlane, причому в моделі 1957 року складний металевий дах.

Відео дня

Kaiser Dragon 1953 року Mercury Cougar Boss 302 Studebaker Champion Ford Mustang

Є в колекції й потужні американські масл-кари. Зокрема, ідентифікували Chrysler 300K 1964 року з 6,8-літровим 360-сильним V8 та Mercury Cougar Boss 302 1970 року з 4,9-літровою вісімкою на 290 сил, випущений накладом у 469 авто.

Стан автомобілів різний: деякі з них покриті іржею, інші – почали реставрувати, але не завершили відновлення. Утім, частина машин непогано збереглися та потребують тільки мийки і хімчистки.

Раніше Фокус розповідав про колекціонера, який зібрав понад 50 авто однієї моделі.

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