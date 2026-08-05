Раритети на старому складі: виявлено велику занедбану колекцію рідкісних ретроавто (відео)
У США виявили чималу занедбану колекцію автомобілів. Старовинні моделі не один рік припадають пилом на складі.
Покинуті авто виявили в американському штаті Вісконсин. Їх показали у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.
У колекції зібрали американські автомобілі 40-80-х років. Частина із них були машинами безпеки в різноманітних перегонах (їх випускали лімітованими серіями). Серед них – Ford Mustang 1964 року, Oldsmobile Calais 1985 та одразу три Studebaker – Champion 1940 року, Commander 1952 року та Lark 1962.Важливо
Крім того, на складі стоять унікальний прототип кабріолета Buick Riviera 1983 року та один із 1277 випущених Kaiser Dragon 1953 року. Поруч — передньопривідне купе Oldsmobile Toronado і два кабріолети Ford Fairlane, причому в моделі 1957 року складний металевий дах.
Є в колекції й потужні американські масл-кари. Зокрема, ідентифікували Chrysler 300K 1964 року з 6,8-літровим 360-сильним V8 та Mercury Cougar Boss 302 1970 року з 4,9-літровою вісімкою на 290 сил, випущений накладом у 469 авто.
Стан автомобілів різний: деякі з них покриті іржею, інші – почали реставрувати, але не завершили відновлення. Утім, частина машин непогано збереглися та потребують тільки мийки і хімчистки.
Раніше Фокус розповідав про колекціонера, який зібрав понад 50 авто однієї моделі.
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