Це любов: колекціонер зібрав пів сотні автомобілів однієї моделі (відео)

Джефф Хелмс зі США є справжнім фанатом старих Chevrolet Chevelle. Американець зібрав понад пів сотні авто цієї моделі.

У колекції Джеффа Хелмса — 53 Chevrolet Chevelle 60-х років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Усі Chevrolet Chevelle належать до першого покоління (1964-1967 рр.). Американець купує їх уже понад 25 років і є справжнім експертом із цієї моделі — знає про неї все.

Джефф Хелмс зібрав фактично всі можливі модифікації Chevrolet Chevelle першої генерації — седани, універсали, купе і кабріолети з шести- та восьмициліндровими двигунами.

Перлиною колекції є два Chevrolet Chevelle Z16 1965 року Фото: скриншот / YouTube

На автошоу Muscle Car and Corvette Nationals в Іллінойсі Джефф Хелмс привіз перлини своєї колекції — два лімітованих Chevrolet Chevelle Z16 1965 року. Цих заряджених купе випустили лише 200, а до наших днів їх збереглося всього 79.

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Chevrolet Chevelle Z16 — особлива версія спорткара з 6,5-літровим 375-сильним V8 і покращеними підвіскою та гальмами. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і розвинути понад 200 км/год.

Один із Chevrolet Chevelle Z16 відреставрований, а інший залишили в оригінальному стані Фото: скриншот / YouTube

Примітно, що один Chevrolet Chevelle Z16 Джеффа Хелмса в ідеальному стані після реставрації, а другий — стояв із 1983 по 2001 рік без руху і його вирішили не відновлювати, а лише відремонтували двигун.

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