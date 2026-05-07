Кладовище "Жуків": на занедбаному складі виявили покинуту колекцію Volkswagen (відео)

У Великій Британії знайшли невідому колекцію Volkswagen. Автомобілі понад 20 років іржавіють на покинутому складі.

Старовинні Volkswagen виявили у британській глибинці. Точну локацію не розкривають, але на Youtube-каналі IMSTOKZE опублікували детальні відеоогляди колекції.

Будівля стоїть покинутою щонайменше 20 років. Її власник зник, залишивши автомобілі, і поки не вдалося встановити, що з ним сталося. Про склад мало хто знає і його двері два десятиріччя були зачинені на замок.

Загалом, усередині нарахували десяток Volkswagen, причому вісім із них — VW Beetle. "Жуки" 60-х та 70-х років випуску пофарбовані в яскраві кольори.

Стан автомобілів залишає бажати кращого

Крім того, на складі стоять два мінівени Volkswagen T1, один із яких є будинком на колесах. Стан всіх автомобілів залишає бажати кращого — у них облупилася фарба, кузов заіржавів, а внутрішнє оздоблення розірване.

Реставрувати Volkswagen, звісно, можна, однак нею ніхто не збирається займатися, адже це недорога і масова класика — дешевше придбати авто в гарному стані. Усього випустили 21,5 мільйона Volkswagen Beetle та 1,8 мільйона VW T1.

