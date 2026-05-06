Із двигуном від суперкара: капсула часу Jaguar 60-х завелася після 33 років простою (відео)

У Великій Британії вирішили повернути до життя Jaguar Mark X 1968 року. Розкішне авто не їздило понад три десятиріччя і добре збереглося.

Преміальний спортивний седан Jaguar Mark X 420 G із 1993 року стояв у гаражі в Ліверпулі. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Власник Jaguar Mark X Джей розповів, що його батько придбав авто в єпископа острова Мен під час відвідин мотоперегонів Tourist Trophy. Машину дуже мало експлуатували, тому за 58 років вона проїхала всього 17 152 км.

Салон Jaguar Mark X добре зберігся Фото: скриншот / YouTube

Jaguar Mark X 1968 року – капсула часу, яку ніколи не реставрували. На кузові залишилися сліди незначної ДТП, проте загалом лакофарбове покриття добре збереглося. У гарному стані салон седана, оздоблений шкірою і деревом.

Під капотом Jaguar Mark X 420G встановлено 4,2-літрову рядну шістку потужністю 265 к. с. від легендарного суперкара Jaguar E-Type. Після того, як почаклували із запалюванням, підключили акумулятор і подали пальне, двигун завівся.

Двигун Mark X запозичили в суперкара Jaguar E-Type Фото: скриншот / YouTube

Тепер власник збирається відновити авто до робочого стану, аби воно знову змогло виїхати на дорогу. Це раритет, адже всього випустили лише 5763 седани Jaguar 420 G.

