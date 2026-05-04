Гість із 90-х: виявлено 30-річний позашляховик Toyota у новому стані (фото)

У США знайшли ідеально збережений Toyota 4Runner 1996 року. Рамний позашляховик дуже мало експлуатували.

Зараз Toyota 4Runner третього покоління виставили на торги. Про капсулу часу розповіли на сайті аукціону Mecum.

Позашляховик оцінили в 35-45 тис. доларів Фото: Mecum

Орієнтовна ціна Toyota 4Runner 1996 року складає 35-45 тис. доларів, хоча зазвичай ця модель у кілька разів дешевша. Пробіг автомобіля за 30 років становить усього 11,2 тис. км.

Позашляховик мало їздив і зберігався в гаражі. Кузов, інтер’єр та силовий агрегат Toyota 4Runner в чудовому стані й навіть днище автомобіля чисте та без іржі. Мало того, досі встановлені рідні шини Dunlop Grandtrek.

Салон Toyota 4Runner чудово зберігся

Цей Toyota 4Runner SR5 має п’ятимісний салон, оздоблений тканиною. Комплектація включає електроприводи склопідйомників і дзеркал, кондиціонер, CD-плеєр, люк, а також 16-дюймові литі диски, хромовані бампери та підніжки.



Позашляховик Toyota 4Runner 1996 року оснащений 3,4-літровим бензиновим V6 потужністю 183 к. с. У парі з двигуном працює 4-ступінчаста автоматична КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

