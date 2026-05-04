Гость из 90-х: обнаружен 30-летний внедорожник Toyota в новом состоянии (фото)

В США нашли идеально сохранившийся Toyota 4Runner 1996 года. Рамный внедорожник очень мало эксплуатировался.

Сейчас Toyota 4Runner третьего поколения выставили на торги. О капсуле времени рассказали на сайте аукциона Mecum.

Внедорожник оценили в 35-45 тыс. долларов

Ориентировочная цена Toyota 4Runner 1996 года составляет 35-45 тыс. долларов, хотя обычно эта модель в несколько раз дешевле. Пробег автомобиля за 30 лет составляет всего 11,2 тыс. км.

Внедорожник мало ездил и хранился в гараже. Кузов, интерьер и силовой агрегат Toyota 4Runner в отличном состоянии и даже днище автомобиля чистое и без ржавчины. Мало того, до сих пор установлены родные шины Dunlop Grandtrek.

Этот Toyota 4Runner SR5 имеет пятиместный салон, отделанный тканью. Комплектация включает электроприводы стеклоподъемников и зеркал, кондиционер, CD-плеер, люк, а также 16-дюймовые литые диски, хромированные бамперы и подножки.

Внедорожник Toyota 4Runner 1996 года оснащен 3,4-литровым бензиновым V6 мощностью 183 л. с. В паре с двигателем работает 4-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

