С двигателем от суперкара: капсула времени Jaguar 60-х завелась после 33 лет простоя (видео)

В Великобритании решили вернуть к жизни Jaguar Mark X 1968 года. Роскошное авто не ездило более трех десятилетий и хорошо сохранилось.

Премиальный спортивный седан Jaguar Mark X 420 G с 1993 года стоял в гараже в Ливерпуле. О нем рассказали в видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

Владелец Jaguar Mark X Джей рассказал, что его отец приобрел авто у епископа острова Мэн во время посещения мотогонок Tourist Trophy. Машину очень мало эксплуатировали, поэтому за 58 лет она проехала всего 17 152 км.

Салон Jaguar Mark X хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Jaguar Mark X 1968 года — капсула времени, которую никогда не реставрировали. На кузове остались следы незначительного ДТП, однако в целом лакокрасочное покрытие хорошо сохранилось. В хорошем состоянии салон седана, отделанный кожей и деревом.

Под капотом Jaguar Mark X 420G установлена 4,2-литровая рядная шестерка мощностью 265 л. с. от легендарного суперкара Jaguar E-Type. После того, как поколдовали с зажиганием, подключили аккумулятор и подали топливо, двигатель завелся.

Двигатель Mark X позаимствовали у суперкара Jaguar E-Type Фото: скриншот / YouTube

Теперь владелец собирается восстановить авто до рабочего состояния, чтобы оно снова смогло выехать на дорогу. Это раритет, ведь всего выпустили всего 5763 седана Jaguar 420 G.

Кстати, культовый суперкар Jaguar E-Type недавно отпраздновал свое 65-летие.

