Нічийні раритети: у покинутому маєтку виявили занедбану колекцію авто (відео)

Покинуті автомобілі не один рік іржавіють на території порожнього маєтку. Серед них є і колекційний раритет.

Нічийний особняк із автомобілями на подвір’ї та в гаражі виявили в США. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі BigBankz.

Маєток належав успішному заможному фермерові, який мав ранчо і займався розведенням великої рогатої худоби. Він пішов із життя у 2017 році, не залишивши нащадків, тому за будинком та автомобілями ніхто не доглядає.

Просто неба іржавіють седан Jaguar S-Type та позашляховик Ford Excursion. Стан цих автомобілів 90-х років залишає бажати кращого.

Chevrolet Corvette 1977 року стоїть у гаражі Фото: скриншот / YouTube

Найцінніший автомобіль із колекції зберігається в гаражі – це Chevrolet Corvette третього покоління. Він у непоганому стані і його кузов потребує лише мийки, проте завести двигун не вдалося. Кермо авто зняли, зате збереглися панелі знімного даху.

Цей Chevrolet Corvette 1977 року оснащений 5,7-літровим V8, який розвивав 180 або 210 к. с., залежно від версії. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Хоча є охочі відновити авто, та наразі немає законного способу викупити його.

