Ніколи не отримував номери: знайдено знаменитий спорткар 70-х із пробыгом 100 км (відео)

У США виявили купе Plymouth Barracuda 1974 року в новому стані. Культове спортивне авто ніколи не ставили на облік.

Спорткар Plymouth Barracuda знайшли в закритому автосалоні в Техасі, де воно простояло понад пів сторіччя. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Graveyard Carz.

На одометрі Plymouth Barracuda — пробіг у 100 км (62 милі), тобто автомобіль взагалі не експлуатувався і є капсулою часу. Його не змогли продати і він припадав пилом на складі автосалону.

Спортивне авто зняли з продажу через низку незначних дефектів. Зокрема, у нього білий салон, хоча дилер замовляв чорний. Також місцями зазори між деталями більші, ніж зазвичай, але це неважко виправити. Також необхідно замінити радіатор через корозію.

Пробіг авто становить усього 100 км Фото: скриншот / YouTube

Загалом, купе Plymouth Barracuda 1974 року непогано збереглося. Лакофарбове покриття, внутрішнє оздоблення та силовий агрегат в гарному стані і автомобіль потрібно лише помити і почистити. Збережено і всю оригінальну документацію.

1974 рік став останнім для Plymouth Barracuda: модель зняли з виробництва через падіння попиту після того, як нові еконорми і паливна криза змусили відмовитися від найпотужніших двигунів.

Plymouth Barracuda оснащений 5,9-літровим 245-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

Топовим став 5,9-літровий 245-сильний V8 і саме він встановлений на це авто. У парі з ним працює 3-ступінчастий автомат. Розгін до 100 км/год займає 8 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

