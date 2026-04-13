Виявлено архівні фото одного з перших автосалонів в Україні: які машини там продавали

В інтернет потрапили рідкісні фото одного з перших українських автосалонів. На світлинах можна побачити іномарки, які зараз нечасто зустрінеш на наших дорогах.

На фото потрапив автосалон у Києві. За словами блогера Roma Urraco, який оприлюднив світлини, зробили їх на початку 90-х.

Ford Taurus першого покоління Фото: Roma Urraco

Судячи з автомобілів у шоурумі, скоріше за все, фотографії зробили в 1992 році. Усі моделі — американського виробництва, причому вироблені для внутрішнього ринку, отже їх привезли зі США.

Зокрема, на світлинах можна розпізнати кілька седанів Ford Taurus першого покоління, які припинили випускати саме в 1992 році, а також Cadillac Seville четвертої генерації і Chevrolet Beretta, які, навпаки, надійшли у продаж із 1992 року.

Cadillac Seville і Chevrolet Beretta почали виробляти в 1992 році Фото: Roma Urraco

Крім того, на фото потрапили седани Cadillac DeVille шостого покоління (1985-1993 роки) і Chevrolet Caprice четвертої генерації (1991-1996 рр.), а також мінівен Pontiac Trans Sport (1989-1996 рр.) та позашляховик Jeep Wrangler YJ (1986-1995 рр.).

Jeep Wrangler YJ Фото: Roma Urraco

Для українців на початку 90-х такі автомобілі були чимось фантастичним, адже на початку 90-х іномарок на київських дорогах ще було дуже мало.

