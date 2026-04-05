Привезли в 1897 році: експерти знайшли єдине збережене фото найпершого авто в Києві

Експерти Історичного Автоклубу виявили цінне архівне фото першого автомобіля в Києві. Він з'явився у місті в 1897 році.

Перше авто в Києві – французький Panhard&Levassor 5 ½ HP. Про це повідомляє Telegram-канал AC Garage News.

Про появу автомобіля в Києві писала 30 червня 1897 року газета "Киевлянин". Історичний Автоклуб встановив його марку та модель.

Крім того, виявили архівні документи, які підтвердили, що авто придбали для Київського округу шляхів сполучення та доставили пароплавом Guadiana із французького порту Гавр до Одеси. Зберігся лист від цієї організації до Одеської митниці від 4 червня 1897 року, де просять пришвидшити відправлення Panhard&Levassor.

Panhard&Levassor 5 ½ HP сфотографували в Ялті, куди його перевезли в 1900 році Фото: AC Garage News

Одначе, єдине збережене фото цього автомобіля зробили не у Києві, а в Ялті. Річ у тім, що в 1900 році Panhard&Levassor 5 ½ HP переправили до Криму і він став першим автомобілем на півострові.

У серпні 1900 року на автомобілі прокатався князь Олексій Романов із родиною і саме їх сфотографували. Також встановлено, що Panhard&Levassor експлуатували до 1905 року, а потім списали.

Зберігся лист від 1897 року з проханням пришвидшити доставку авто Фото: AC Garage News

Копії виявлених документів тепер зберігатимуться у Виставковій залі української авто- та мототехніки у Києві.

