Привезли в 1897 году: эксперты нашли единственное сохранившееся фото самого первого авто в Киеве
Эксперты Исторического Автоклуба обнаружили ценное архивное фото первого автомобиля в Киеве. Он появился в городе в 1897 году.
Первое авто в Киеве — французский Panhard&Levassor 5 ½ HP. Об этом сообщает Telegram-канал AC Garage News.
О появлении автомобиля в Киеве писала 30 июня 1897 года газета "Киевлянин". Исторический Автоклуб установил его марку и модель.
Кроме того, обнаружили архивные документы, которые подтвердили, что авто приобрели для Киевского округа путей сообщения и доставили пароходом Guadiana из французского порта Гавр в Одессу. Сохранилось письмо от этой организации в Одесскую таможню от 4 июня 1897 года, где просят ускорить отправку Panhard&Levassor.
Однако, единственное сохранившееся фото этого автомобиля сделали не в Киеве, а в Ялте. Дело в том, что в 1900 году Panhard&Levassor 5 ½ HP переправили в Крым и он стал первым автомобилем на полуострове.
В августе 1900 года на автомобиле прокатился князь Алексей Романов с семьей и именно их сфотографировали. Также установлено, что Panhard&Levassor эксплуатировали до 1905 года, а затем списали.
Копии обнаруженных документов теперь будут храниться в Выставочном зале украинской авто- и мототехники в Киеве.
