Привезли в 1897 году: эксперты нашли единственное сохранившееся фото самого первого авто в Киеве

Эксперты Исторического Автоклуба обнаружили ценное архивное фото первого автомобиля в Киеве. Он появился в городе в 1897 году.

Первое авто в Киеве — французский Panhard&Levassor 5 ½ HP. Об этом сообщает Telegram-канал AC Garage News.

О появлении автомобиля в Киеве писала 30 июня 1897 года газета "Киевлянин". Исторический Автоклуб установил его марку и модель.

Кроме того, обнаружили архивные документы, которые подтвердили, что авто приобрели для Киевского округа путей сообщения и доставили пароходом Guadiana из французского порта Гавр в Одессу. Сохранилось письмо от этой организации в Одесскую таможню от 4 июня 1897 года, где просят ускорить отправку Panhard&Levassor.

Panhard&Levassor 5 ½ HP сфотографировали в Ялте, куда его перевезли в 1900 году Фото: AC Garage News

Однако, единственное сохранившееся фото этого автомобиля сделали не в Киеве, а в Ялте. Дело в том, что в 1900 году Panhard&Levassor 5 ½ HP переправили в Крым и он стал первым автомобилем на полуострове.

С V8 и коробкой-автоматом: в Киеве показали уникальную "Волгу" для КГБ (видео)

В августе 1900 года на автомобиле прокатился князь Алексей Романов с семьей и именно их сфотографировали. Также установлено, что Panhard&Levassor эксплуатировали до 1905 года, а затем списали.

Сохранилось письмо от 1897 года с просьбой ускорить доставку авто Фото: AC Garage News

Копии обнаруженных документов теперь будут храниться в Выставочном зале украинской авто- и мототехники в Киеве.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине на паркинге пылится огромный Cadillac 70-х с 7,7-литровым V8.

Также мы писали о первом в мире общественном транспорте XVII века.