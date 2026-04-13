Обнаружены архивные фото одного из первых автосалонов в Украине: какие машины там продавали

В интернет попали редкие фото одного из первых украинских автосалонов. На фотографиях можно увидеть иномарки, которые сейчас нечасто встретишь на наших дорогах.

На фото попал автосалон в Киеве. По словам блогера Roma Urraco, который обнародовал фотографии, сделали их в начале 90-х.

Ford Taurus первого поколения Фото: Roma Urraco

Судя по автомобилям в шоуруме, скорее всего, фотографии были сделаны в 1992 году. Все модели — американского производства, причем произведены для внутреннего рынка, так что их привезли из США.

Важно

В частности, на фотографиях можно распознать несколько седанов Ford Taurus первого поколения, которые прекратили выпускать именно в 1992 году, а также Cadillac Seville четвертой генерации и Chevrolet Beretta, которые, наоборот, поступили в продажу с 1992 года.

Cadillac Seville и Chevrolet Beretta начали производить в 1992 году Фото: Roma Urraco

Кроме того, на фото попали седаны Cadillac DeVille шестого поколения (1985-1993 годы) и Chevrolet Caprice четвертой генерации (1991-1996 гг.), а также минивэн Pontiac Trans Sport (1989-1996 гг.) и внедорожник Jeep Wrangler YJ (1986-1995 гг.).

Відео дня

Jeep Wrangler YJ Фото: Roma Urraco

Для украинцев в начале 90-х такие автомобили были чем-то фантастическим, ведь в начале 90-х иномарок на киевских дорогах еще было очень мало.

