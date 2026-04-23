Никогда не получал номера: найден знаменитый спорткар 70-х с пробегом 100 км (видео)

В США обнаружили купе Plymouth Barracuda 1974 года в новом состоянии. Культовое спортивное авто никогда не ставилось на учет.

Спорткар Plymouth Barracuda нашли в закрытом автосалоне в Техасе, где оно простояло более полувека. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Graveyard Carz.

На одометре Plymouth Barracuda — пробег в 100 км (62 мили), то есть автомобиль вообще не эксплуатировался и является капсулой времени. Его не смогли продать и он пылился на складе автосалона.

Спортивное авто сняли с продажи из-за ряда незначительных дефектов. В частности, у него белый салон, хотя дилер заказывал черный. Также местами зазоры между деталями больше, чем обычно, но это нетрудно исправить. Также необходимо заменить радиатор из-за коррозии.

Пробег авто составляет всего 100 км Фото: скриншот / YouTube

В общем, купе Plymouth Barracuda 1974 года неплохо сохранилось. Лакокрасочное покрытие, внутренняя отделка и силовой агрегат в хорошем состоянии и автомобиль нужно лишь помыть и почистить. Сохранена и вся оригинальная документация.

Идеальный "Кабан": в Украине обнаружен Mercedes S-Class 90-х в отличном состоянии (фото)

1974 год стал последним для Plymouth Barracuda: модель сняли с производства из-за падения спроса после того, как новые эконормы и топливный кризис заставили отказаться от самых мощных двигателей.

Plymouth Barracuda оснащен 5,9-литровым 245-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

Топовым стал 5,9-литровый 245-сильный V8 и именно он установлен на это авто. В паре с ним работает 3-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 8 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что в старом сарае обнаружили редкий спорткар Plymouth 70-х за миллион долларов.

Также мы сообщали, что найдены архивные фото одного из первых автосалонов в Киеве.