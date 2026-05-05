Ничейные раритеты: в заброшенном имении обнаружили заброшенную коллекцию авто (видео)

Заброшенные автомобили не один год ржавеют на территории пустующего поместья. Среди них есть и коллекционный раритет.

Ничейный особняк с автомобилями во дворе и в гараже обнаружили в США. О них рассказали в видео на Youtube-канале BigBankz.

Поместье принадлежало успешному состоятельному фермеру, который имел ранчо и занимался разведением крупного рогатого скота. Он ушел из жизни в 2017 году, не оставив потомков, поэтому за домом и автомобилями никто не ухаживает.

Под открытым небом ржавеют седан Jaguar S-Type и внедорожник Ford Excursion. Состояние этих автомобилей 90-х годов оставляет желать лучшего.

Chevrolet Corvette 1977 года стоит в гараже Фото: скриншот / YouTube

Самый ценный автомобиль из коллекции хранится в гараже — это Chevrolet Corvette третьего поколения. Он в неплохом состоянии и его кузов требует только мойки, однако завести двигатель не удалось. Руль авто сняли, зато сохранились панели съемной крыши.

Этот Chevrolet Corvette 1977 года оснащен 5,7-литровым V8, который развивал 180 или 210 л.с., в зависимости от версии. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Хотя есть желающие восстановить авто, но пока нет законного способа выкупить его.

