Стоять 20 років на складі: в інтернеті показали секретну колекцію рідкісних авто (відео)

Велика колекція ретроавто вже понад два десятиріччя припадає пилом на складі. У ній є чимало лімітованих раритетів.

Секретна колекція автомобілів зберігається у штаті Вісконсин. Про неї розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology

Вінтажні автомобілі раніше належали до експозиції музею Dells Auto. Він закрився у 2005 році й із того часу кілька десятків машин стоять на складі.

Частина ретроавто постраждала від пожежі кілька років тому та потребує реставрації. Інші експонати в чудовому стані.

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Музей Dells Auto славився своєю колекцією автомобілів безпеки з перегонів "500 миль Індіанаполіса" різник років. Серед них – Buick Roadmaster 1939 року, Lincoln Continental 1946 року, Ford Crestline 1953, Chrysler 300 1963, Plymouth Sport Fury 1965, Chevrolet Camaro 1967 та 1969 років, а також Cadillac Eldorado 1973 року.

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Lincoln Continental 1946 року Chrysler 300 1963 року Chevrolet Camaro 1967 року Ford Torino Cobra 1970 року Plymouth Superbird 1970 року Cadillac Eldorado 1973 року

Серед ушкоджених авто – дуже цінне купе Plymouth Superbird 1970 року з величезним антикрилом та 7,2-літровим 390-сильним V8. Також у колекції зберігається рідкісний Ford Torino Cobra 1970 року з 7,0-літровим двигуном на 375 сил.

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