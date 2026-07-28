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Стоять 20 років на складі: в інтернеті показали секретну колекцію рідкісних авто (відео)

колекція ретроавто
Після закриття автомузею його експозицію перенесли на склад | Фото: скриншот / YouTube

Велика колекція ретроавто вже понад два десятиріччя припадає пилом на складі. У ній є чимало лімітованих раритетів.

Секретна колекція автомобілів зберігається у штаті Вісконсин. Про неї розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology

Вінтажні автомобілі раніше належали до експозиції музею Dells Auto. Він закрився у 2005 році й із того часу кілька десятків машин стоять на складі.

Частина ретроавто постраждала від пожежі кілька років тому та потребує реставрації. Інші експонати в чудовому стані.

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Музей Dells Auto славився своєю колекцією автомобілів безпеки з перегонів "500 миль Індіанаполіса" різник років. Серед них – Buick Roadmaster 1939 року, Lincoln Continental 1946 року, Ford Crestline 1953, Chrysler 300 1963, Plymouth Sport Fury 1965, Chevrolet Camaro 1967 та 1969 років, а також Cadillac Eldorado 1973 року.

Відео дня
Lincoln Continental
Lincoln Continental 1946 року
Chrysler 300 1963
Chrysler 300 1963 року
Chevrolet Camaro 1967
Chevrolet Camaro 1967 року
Ford Torino Cobra
Ford Torino Cobra 1970 року
Plymouth Superbird
Plymouth Superbird 1970 року
Cadillac Eldorado 1973
Cadillac Eldorado 1973 року
Lincoln Continental
Chrysler 300 1963
Chevrolet Camaro 1967
Ford Torino Cobra
Plymouth Superbird
Cadillac Eldorado 1973

Серед ушкоджених авто – дуже цінне купе Plymouth Superbird 1970 року з величезним антикрилом та 7,2-літровим 390-сильним V8. Також у колекції зберігається рідкісний Ford Torino Cobra 1970 року з 7,0-літровим двигуном на 375 сил.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставили колекцію із 40 рідкісних і незвичних Mercedes-Benz.

Також ми писали, що в гаражі виявили покинутий суперкар Maserati 60-х.