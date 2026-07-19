Знаменитий італійський суперкар 60-х знайшли покинутим у гаражі (фото)

У США виявили занедбане купе Maserati Ghibli 1969 року. Колекційний суперкар вирізняється обтічним дизайном від Джуджаро та має потужний V8.

Maserati Ghibli простояв у гаражі в штаті Нью-Йорк щонайменше кілька десятиріч. Про знахідку розповіли на сайті Autoevolution.

Авто не експлуатували кілька десятиріч Фото: autoevolution.com

Суперкар Maserati Ghibli потребує реставрації. Його фарба облущена, відсутні й деякі кузовні деталі. У салоні пошкоджене оздоблення, а двигун автомобіля не заводиться.

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Утім, суперкар повністю оригінальний та комплектний, тому відреставрувати його буде неважко. Зараз автомобіль продають, а ціна Maserati Ghibli становить 69 500 доларів.

Суперкар потребує реставрації, але він повністю комплектний Фото: autoevolution.com

Maserati Ghibli першого покоління – цінна колекційна модель. Усього з 1966 по 1973 рік виготовили тільки 1295 купе та кабріолетів. Обтічний дизайн авто з висувними фарами розробив знаменитий італійський стиліст Джорджетто Джуджаро.

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Випустили всього 1295 Maserati Ghibli першого покоління Фото: autoevolution.com

Суперкар Maserati Ghibli виробляли із бензиновими V8 об’ємом 4,7 л (310 к. с.) і 4,9 л (335 к. с.) та комплектували 5-ступінчастою механічною або 3-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість авто складала від 250 до 280 км/год.

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