Капсула часу за $300 000: виявлено культовий спорткар 70-х у новому стані (відео)

У США зберігається Plymoutn Barracuda 1970 року в ідеальному стані. Знаменитий спорткар оснащений 425-сильним V8 Hemi.

За 56 років купе Plymouth Hemi Barracuda проїхало лише 45 тис. км. Про раритет розповіли на сайті Autoevolution.

Plymouth Barracuda є частиною колекції колишнього лісоруба Джея зі штату Орегон, який втратив на роботі руку і став заробляти гроші на фондовому ринку. Він придбав авто відносно недавно й через травму та операцію на серці навіть не сідав за його кермо.

Авто оснащене 7,0-літровим V8 Hemi на 425 сил Фото: скриншот / YouTube

Кузов, салон та силовий агрегат купе Plymouth Barracuda в чудовому стані. Автомобіль оснащений подвійним вихлопом, радіо та спортивними сидіннями, а його дах оздоблений вінілом.

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Зараз авто готують до продажу і просять за нього 300 000 доларів, адже це колекційна модель. Випустили всього 666 Plymouth Barracuda 1970 року у зарядженій версії Hemi.

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Спорткар чудово зберігся Фото: скриншот / YouTube

Під капотом цього Plymouth Barracuda встановлено 7,0-літровий 425-сильний V8 Hemi. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,8 с, а максимальна швидкість становить 240 км/год.

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