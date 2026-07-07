Капсула времени за $300 000: обнаружен культовый спорткар 70-х в идеальном состоянии (видео)

В США хранится Plymouth Barracuda 1970 года выпуска в идеальном состоянии. Знаменитый спорткар оснащен 425-сильным двигателем V8 Hemi.

За 56 лет купе Plymouth Hemi Barracuda проехало всего 45 тыс. км. Об этом раритете рассказали на сайте Autoevolution.

Plymouth Barracuda входит в коллекцию бывшего лесоруба Джея из штата Орегон, который лишился руки на работе и стал зарабатывать деньги на фондовом рынке. Он приобрел автомобиль относительно недавно и из-за травмы и операции на сердце даже не садился за его руль.

Автомобиль оснащен 7,0-литровым двигателем V8 Hemi мощностью 425 сил Фото: скриншот / YouTube

Кузов, салон и силовой агрегат купе Plymouth Barracuda находятся в отличном состоянии. Автомобиль оснащен двойным выхлопом, радио и спортивными сиденьями, а его крыша отделана винилом.

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Сейчас автомобиль готовят к продаже и просят за него 300 000 долларов, ведь это коллекционная модель. Всего было выпущено 666 автомобилей Plymouth Barracuda 1970 года в версии с двигателем Hemi.

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Спортивный автомобиль прекрасно сохранился Фото: скриншот / YouTube

Под капотом этого Plymouth Barracuda установлен 7,0-литровый 425-сильный двигатель V8 Hemi. С 3-ступенчатой автоматической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

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