Знаменитый итальянский суперкар 60-х обнаружили заброшенным в гараже (фото)

В США обнаружили заброшенный купе Maserati Ghibli 1969 года выпуска. Этот коллекционный суперкар отличается обтекаемым дизайном от Джуджаро и оснащен мощным двигателем V8.

Maserati Ghibli простоял в гараже в штате Нью-Йорк как минимум несколько десятилетий. Об этой находке сообщили на сайте Autoevolution.

Автомобиль не эксплуатировался несколько десятилетий Фото: autoevolution.com

Суперкар Maserati Ghibli нуждается в реставрации. Его лакокрасочное покрытие облупилось, отсутствуют также некоторые детали кузова. В салоне повреждена отделка, а двигатель автомобиля не заводится.

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Впрочем, суперкар полностью оригинален и укомплектован, поэтому отреставрировать его будет несложно. Сейчас автомобиль выставлен на продажу, а цена Maserati Ghibli составляет 69 500 долларов.

Суперкар нуждается в реставрации, но он полностью укомплектован Фото: autoevolution.com

Maserati Ghibli первого поколения — ценная коллекционная модель. Всего с 1966 по 1973 год было выпущено лишь 1295 купе и кабриолетов. Обтекаемый дизайн автомобиля с выдвижными фарами разработал знаменитый итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро.

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Всего было выпущено 1295 автомобилей Maserati Ghibli первого поколения Фото: autoevolution.com

Суперкар Maserati Ghibli выпускался с бензиновыми двигателями V8 объемом 4,7 л (310 к. с.) и 4,9 л (335 к. с.) и комплектовался 5-ступенчатой механической или 3-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость автомобиля составляла от 250 до 280 км/ч.

Кстати, недавно в Киеве был замечен новейший электрический спорткар Maserati мощностью 760 сил.

Также Фокус сообщал, что итальянский суперкар 60-х годов снова запускают в производство.