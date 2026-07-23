На аукціон виставили вражаючу колекцію рідкісних і нестандартних Mercedes (фото)

У США на аукціоні розпродадуть велику колекцію Mercedes-Benz. У ній чимало раритетних та незвичайних моделей.

Колекція The Patina Collective нараховує 39 Mercedes та один Maybach. Про неї розповіли на сайті аукціону Broad Arrow.

Більшість виставлених на аукціон Mercedes-Benz – рідкісні заряджені версії від AMG чи тюнінговані авто від Brabus або Koenig. В основному вони випущені у 80-х та 90-х, хоча найстарішим є Mercedes 230 S Finntail 1968 року, а найновішим — Mercedes GL450 Brabus 2010.

Mercedes W124 6,0 AMG оцінили в $180 000

Найдорожчими в колекції є два седани Mercedes W124 – 380-сильний варіант 6,0 AMG вартістю приблизно 180 000 доларів та прототип серійної моделі 500 E за $150 000.

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Взагалі, на торги виставили десяток різних Mercedes W124 – седанів, універсалів, купе та кабріолетів. А ще продають п’ять Mercedes 190, серед яких – унікальний кабріолет та один зі 150 заряджених седанів AMG 3,2.

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Також, продаються чотири Mercedes W126 – купе та броньований седан. Стільки ж – і Mercedes SL R129 різних версій, а більш ранніх Mercedes SL R107 зібрали три.

Найстарішим є Mercedes 230 S Finntail 1968 року Тюнінговане купе Mercedes W126 Mercedes SL R107 у тюнінгу від Koenig Кабріолет Mercedes 190 Шестидверний лімузин Mercedes E-Class W210 Mercedes G36 AMG Mercedes SL R129 Brabus

Крім того, варто відмітити лімузини Mercedes W123 та E-Class W210 (шестидверний) і рідкісний заряджений позашляховик Mercedes G36 AMG 1996 року на 258 сил.

До речі, недавно несправжній суперкар Mercedes пішов із молотка за ціною нового Ferrari.

Також Фокус писав, що створені українцем Mercedes 1928 року продають за $7 мільйонів.