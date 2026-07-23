На аукцион выставлена впечатляющая коллекция редких и нестандартных Mercedes (фото)

В США на аукционе будет выставлена на продажу крупная коллекция Mercedes-Benz. В ней немало раритетных и необычных моделей.

Коллекция The Patina Collective насчитывает 39 автомобилей Mercedes и один Maybach. Об этом сообщили на сайте аукциона Broad Arrow.

Большинство выставленных на аукцион Mercedes-Benz — это редкие мощные версии от AMG или тюнингованные автомобили от Brabus или Koenig. В основном они выпущены в 80-х и 90-х годах, хотя самым старым является Mercedes 230 S Finntail 1968 года, а самым новым — Mercedes GL450 Brabus 2010 года.

Mercedes W124 6,0 AMG оценили в 180 000 долларов

Самыми дорогими в коллекции являются два седана Mercedes W124 — 380-сильная версия 6,0 AMG стоимостью примерно 180 000 долларов и прототип серийной модели 500 E за $150 000.

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В общем, на торги выставили десяток различных Mercedes W124 — седанов, универсалов, купе и кабриолетов. А ещё продают пять Mercedes 190, среди которых — уникальный кабриолет и один из 150 заряженных седанов AMG 3,2.

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Кроме того, в продаже представлены четыре Mercedes W126 — купе и бронированный седан. Столько же — и Mercedes SL R129 различных версий, а более ранних Mercedes SL R107 собрали три.

Самым старым является Mercedes 230 S Finntail 1968 года выпуска Тюнинговое купе Mercedes W126 Mercedes SL R107 с тюнингом от Koenig Кабриолет Mercedes 190 Шестидверный лимузин Mercedes E-Class W210 Mercedes G36 AMG Mercedes SL R129 Brabus

Кроме того, стоит отметить лимузины Mercedes W123 и E-Class W210 (шестидверный), а также редкий заряженный внедорожник Mercedes G36 AMG 1996 года мощностью 258 сил.

Кстати, недавно поддельный суперкар Mercedes ушёл с молотка по цене нового Ferrari.

Также Фокус сообщал, что созданные украинцем Mercedes 1928 года продают за $7 миллионов.