Культовий Ford Mustang за $150 000 простояв 30 років покинутим на складі (відео)

У США виявили занедбаний Ford Mustang 1970 року в рідкісній зарядженій версії Shelby GT500. Спортивне авто не експлуатувалося 30 років.

Купе Ford Mustang Shelby GT500 знайшли на покинутому складі. Відео про нього з’явилося на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Встановлено, що цей Ford Mustang одного власника з 1974 року. У середині 90-х авто перестали експлуатувати і поставили на склад.

Стан Shelby GT500 залишає бажати кращого. Фарба облущилася і місцями на кузові видно іржу, а салон Ford Mustang понівечив єнот. Двигун напіврозібраний і тому не заводиться.

Рідкісний спорткар потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Зараз як автомобіль, так і склад викупив новий власник. На Ford Mustang невдовзі очікує реставрація.

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Shelby GT500 1970 року – рідкісний заряджений варіант Ford Mustang. Таких купе виготовили всього 380, тому зараз їх середня ціна становить 150 000 доларів.

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Салон Ford Mustang понівечив єнот Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Shelby GT500 оснащений великим 7,0-літровим V8, який на папері розвивав 335 к. с., а в реальності – приблизно 400 сил (потужність знизили, бо в 70-х від неї залежала вартість страхування).

Двигун Shelby GT500 не заводиться Фото: скриншот / YouTube

Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що розкішне американське авто 70-х завелося і проїхало 640 км після 24 років простою.

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