Розкішне американське авто 70-х завелося і проїхало 640 км після 24 років простою (відео)

У США змогли повернути до життя Chrysler New Yorker 1971 року. Преміальне авто не їздило з початку 2000-х, проте без проблем завелося.

Седан Chrysler New Yorker простояв у гаражі 24 роки. Про нього розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер та автоколекціонер Девід Фрайбургер.

Попередній власник придбав Chrysler New Yorker у 1998 році й мало його експлуатував, а в 2002 році через тривалий процес розлучення з дружиною перестав їздити на автомобілі та поставив його в гараж.

Chrysler New Yorker зміг завестися та подолати 640 км Фото: скриншот / YouTube

Утім, про американський седан дбали, тому він непогано зберігся. Кузов та салон Chrysler New Yorker в гарному стані та не потребують реставрації. Пробіг автомобіля становить 119 тис. км.

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Двигун V8 вдалося без проблем завести після нескладного обслуговування. Мало того, Chrysler New Yorker навіть зміг подолати своїм ходом 640 км до дому нового власника.

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Автомобіль чудово збереглися Фото: скриншот / YouTube

Повнорозмірний 5,7-метровий седан Chrysler New Yorker восьмого покоління випускали з 1969 по 1973 рік. Автомобіль масою понад 2 тонни оснащений великим 7,2-літровим V8 потужністю 340 к. с., в парі з яким працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

Між іншим, нещодавно дещо новіший седан Chrysler New Yorker 70-х сфотографували у Львові.

Також Фокус повідомляв, що покритий шаром бруду Porsche 1993 року продали за $4,7 мільйона.