Роскошное американское авто 70-х завелось и проехало 640 км после 24 лет простоя (видео)

В США удалось вернуть к жизни Chrysler New Yorker 1971 года. Автомобиль премиум-класса не эксплуатировался с начала 2000-х, однако без проблем завелся.

Седан Chrysler New Yorker простоял в гараже 24 года. О нём рассказал в видео на своём YouTube-канале блогер и автоколлекционер Дэвид Фрайбургер.

Предыдущий владелец приобрел Chrysler New Yorker в 1998 году и мало его єксплуатировал, а в 2002 году из-за затянувшегося бракоразводного процесса с женой перестал ездить на автомобиле и поставил его в гараж.

Chrysler New Yorker смог завестись и преодолеть 640 км Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, за американским седаном ухаживали, поэтому он неплохо сохранился. Кузов и салон Chrysler New Yorker находятся в хорошем состоянии и не требуют реставрации. Пробег автомобиля составляет 119 тыс. км.

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Двигатель V8 удалось без проблем завести после несложного технического обслуживания. Более того, Chrysler New Yorker даже смог преодолеть своим ходом 640 км до дома нового владельца.

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Автомобиль прекрасно сохранился Фото: скриншот / YouTube

Полноразмерный 5,7-метровый седан Chrysler New Yorker восьмого поколения выпускался с 1969 по 1973 год. Автомобиль массой более 2 тонн оснащён большим 7,2-литровым V8 мощностью 340 к. с., в паре с которым работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Кстати, недавно во Львове сфотографировали более новый седан Chrysler New Yorker 70-х годов.

Также Фокус сообщал, что Porsche 1993 года, покрытый слоем грязи, был продан за $4,7 миллиона.